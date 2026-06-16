世界杯2026｜伊朗2度落后再2度追平 2:2逼和新西兰保亚洲不败

世界杯G组由因「美伊战事」而备受关注的伊朗，对上相隔16年才再闯世界杯的新西兰，最终伊朗在2度落后下亦大打热血波，最终以2:2逼和新西兰，保亚洲今届不败走势。

伊朗2:2逼和新西兰保亚洲不败走势

今场一开波伊朗踢得十分主动试图先开记录抢先机，但反而被新西兰在7分钟先有机会，由基斯活特闯入禁区和祖斯打一个简单「撞墙」，由后者施射先开记录打成1:0，22分钟伊朗有大机会，由泰利美长驱直入禁区顶劲射可惜中柱，但伊朗亦不用等太久就再有大机会，仅过10分钟就由列沙伊安补射为球队追成1:1返回更衣室。

但易边后54分钟「历史总是如此相似」，又有基斯活特和祖斯一个配合，再由祖斯梅开二度，以2:1再度领先，到64分钟伊朗亦有上半场建功的列沙伊安交出精妙传中，穆希比走漏在无人看管下顶入以2:2再度追平，最终2队亦未再有入球握手言和，伊朗今场逼和亦保住了亚洲球队的不败走势。

