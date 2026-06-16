世界杯2026｜突尼西亚遭瑞典大炒后怒炒主帅林姆治 成为今届世界杯首位落马主教练

突尼西亚首战出师不利，首轮对瑞典以1:5大败，出线形势并不乐观，虽突尼西亚未获首胜但反而开出第一刀，据报指突尼西亚赛后怒炒主教练林姆治，成为今届世界杯首位落马主教练。

目前突尼西亚以0分-4球位列F组最尾，同组之后亦要先后面对日本和荷兰，出线形势并不乐观。AP

突尼西亚首战出师不利，首轮对瑞典以1:5大败。AP

突尼西亚遭瑞典大炒后怒炒主帅林姆治。AP

突尼西亚大败后怒炒主帅林姆治

林姆治执教突尼西亚前曾执教科特迪瓦出战2014巴西世界杯，但未能突围小组赛，今年1月才正式执教突尼西亚，但实际上他的执教在早前热身赛在0:5大败比利时后已备受争议，而今场1:5惨败瑞典相信亦令突尼西亚耐性耗尽，据指突尼西亚足协赛后紧急召开会唔议，并决定开除这名仅执教半年的法国教头，但在社交媒体公布后不久便删除贴文，目前暂代主帅一职仍未有定案，有指前沙特教头勒瓦尔将接手。

目前突尼西亚以0分-4球位列F组最尾，同组之后亦要先后面对日本和荷兰，出线形势并不乐观，临时换帅能否有助改变形势成疑。

