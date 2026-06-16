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世界杯2026｜亚洲代表续不败走势 沙特亚拉伯1:1赛和乌拉圭

足球世界
更新时间：09:00 2026-06-16 HKT
发布时间：09:00 2026-06-16 HKT

亚洲球队今届世界杯大放异彩，H组由沙特阿拉伯对上南美传统劲旅乌拉圭，在对手下半场猛攻下，仍成功守和1:1，续写亚洲球队今届世界杯的不败走势。

沙特阿拉伯1:1赛和乌拉圭 延续亚洲球队不败

乌拉圭今届征战阻滞多多，开波前因签证问题延期到埗，赛前亦未有安排热身赛，今场开波状态明显不足，上半场虽有麦斯阿奴阿祖和费达历高韦拿斯数次埋门，但都无法攻破沙特大门，更反被沙特捉紧机会由艾安姆利门前补射为球队先开记录以1:0返回更衣室。易边后乌拉圭略调阵容，加上开始入局下状态明显回暖，下半场控球率高达7成攻门22次，但沙特在取得领先下组成血肉长城，将乌拉圭攻势一一化解，到80分钟才终于由阿奴阿祖一球补射，才为乌拉圭追成1:1完场补住1分，在西班牙被佛得角守和下，目前H组4队同得一分。

今届亚洲球队相当争气，在沙特亚拉伯赛和乌拉圭下，目前5支已亮相亚洲球队已取得2胜3和的战绩，延续不败走势。
 

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