世界杯2026｜沙拿34岁生日送妙传 埃及1:1憾和比利时未破决赛周不胜魔咒

2026美加墨世界杯决赛周G组首轮，由奇云迪布尼（Kevin De Bruyne）领衔的「欧洲红魔」比利时，硬撼由穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）坐镇的非洲代表埃及。本场比赛正值沙拿34岁生日当天，这位寿星公在比赛上半场送出助攻协助埃及领先，但可惜队友的乌龙波令球队最终只能以1:1与对手握手言和，未能打开他们于世界杯的胜利之门。

沙拿生日妙传队友远射得手

本场比赛的一大看点，无疑是迪布尼与沙拿这对曾在英超斗足8年的老对手在世界杯重逢。两人在国家队舞台上各为其主，但沙拿就先尝到甜头。第19分钟，沙拿在右路妙传予回后接应的中场队友安马阿梳亚（Emam Ashour），后者心领神会，一控立即在禁区外起脚劲射，皮球直飞比利时大门死角，成功攻破了高图尔斯十指关，为埃及取得1:0的领先优势。

凭借这次助攻，34岁的沙拿成为自1966年以来，在世界杯决赛周送出助攻第2高龄的非洲球员，仅次于喀麦隆传奇罗渣米拿（Roger Milla）于1990年对阵英格兰时创下的纪录（当时为38岁零42天）。

领先后的埃及防守极具纪律性，在上半场成功遏制了比利时的攻势，让实力占优的比利时未能创造出太多具威胁的射门。

汉尼不幸摆乌龙 埃及痛失历史性首胜机会

易边再战，落后的比利时展开反击，并先后作出换人调整。在66分钟时刚换入的卢卡古 （Romelu Lukaku）在第一次参与进攻就逼使对方守卫穆哈密汉尼（Mohamed Hany）将队友的传中球挡入己队网窝，比利时得以借此扳平比数1:1。

值得一提的是，汉尼这记乌龙球已是本届世界杯开赛以来的第3个乌龙球，数量已超越2022年卡塔尔世界杯的乌龙球总和。

比利时及后加强攻力希望全取3分，在下半场控球率提升至53%，全场总计有15次射门。然而，埃及门将梳贝亚（Mostafa Shobeir）表现稳健，屡献神扑。第76分钟，沙拿功成身退被换下场。此后双方均未能再度改写比分，最终 1:1 握手言和。

埃及仍在寻世杯首胜 惟首战抢分仍留出线希望

这场和波对埃及而言可谓喜忧参半。喜的是他们在面对世界排名第9、实力强劲的比利时抢得极具含金量的1分 ；忧的是本场过后，埃及历史上在世界杯决赛周累计踢了8场赛事，成绩改写为3和5负，依然未能取得历史性的第一胜。在同组还有伊朗与新西兰的情况下，G组晋级形势依然显得扑朔迷离。