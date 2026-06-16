Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜沙拿34岁生日送妙传 埃及1:1憾和比利时未破决赛周不胜魔咒

足球世界
更新时间：06:03 2026-06-16 HKT
发布时间：06:03 2026-06-16 HKT

2026美加墨世界杯决赛周G组首轮，由奇云迪布尼（Kevin De Bruyne）领衔的「欧洲红魔」比利时，硬撼由穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）坐镇的非洲代表埃及。本场比赛正值沙拿34岁生日当天，这位寿星公在比赛上半场送出助攻协助埃及领先，但可惜队友的乌龙波令球队最终只能以1:1与对手握手言和，未能打开他们于世界杯的胜利之门。

沙拿生日妙传队友远射得手

本场比赛的一大看点，无疑是迪布尼与沙拿这对曾在英超斗足8年的老对手在世界杯重逢。两人在国家队舞台上各为其主，但沙拿就先尝到甜头。第19分钟，沙拿在右路妙传予回后接应的中场队友安马阿梳亚（Emam Ashour），后者心领神会，一控立即在禁区外起脚劲射，皮球直飞比利时大门死角，成功攻破了高图尔斯十指关，为埃及取得1:0的领先优势。

凭借这次助攻，34岁的沙拿成为自1966年以来，在世界杯决赛周送出助攻第2高龄的非洲球员，仅次于喀麦隆传奇罗渣米拿（Roger Milla）于1990年对阵英格兰时创下的纪录（当时为38岁零42天）。 

领先后的埃及防守极具纪律性，在上半场成功遏制了比利时的攻势，让实力占优的比利时未能创造出太多具威胁的射门。

汉尼不幸摆乌龙 埃及痛失历史性首胜机会 

易边再战，落后的比利时展开反击，并先后作出换人调整。在66分钟时刚换入的卢卡古 （Romelu Lukaku）在第一次参与进攻就逼使对方守卫穆哈密汉尼（Mohamed Hany）将队友的传中球挡入己队网窝，比利时得以借此扳平比数1:1。

值得一提的是，汉尼这记乌龙球已是本届世界杯开赛以来的第3个乌龙球，数量已超越2022年卡塔尔世界杯的乌龙球总和。 

比利时及后加强攻力希望全取3分，在下半场控球率提升至53%，全场总计有15次射门。然而，埃及门将梳贝亚（Mostafa Shobeir）表现稳健，屡献神扑。第76分钟，沙拿功成身退被换下场。此后双方均未能再度改写比分，最终 1:1 握手言和。

埃及仍在寻世杯首胜 惟首战抢分仍留出线希望 

这场和波对埃及而言可谓喜忧参半。喜的是他们在面对世界排名第9、实力强劲的比利时抢得极具含金量的1分 ；忧的是本场过后，埃及历史上在世界杯决赛周累计踢了8场赛事，成绩改写为3和5负，依然未能取得历史性的第一胜。在同组还有伊朗与新西兰的情况下，G组晋级形势依然显得扑朔迷离。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
13小时前
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
影视圈
10小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
13小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
13小时前
八乡帛事争路｜村长愤慨怒斥崔老板讲大话：唔系人嚟，一啲感情都无
八乡帛事争路｜村长愤慨怒斥崔老板讲大话：唔系人嚟，一啲感情都无
突发
9小时前
廖志强今被颁令破产。苏正谦摄
欠债逾290万 大班面包西饼主席廖志强被颁令破产
社会
18小时前
世界杯2026｜41岁C朗体脂维持7% 每日魔鬼餐单公开 前私人大厨揭超自律关键
世界杯2026｜41岁C朗体脂维持7% 每日魔鬼餐单公开 前私人大厨揭超自律关键
减肥运动
17小时前
$300 CASIO旧款手表爆红！发烧友大赞「劳力士平替」 表行：每日都五六个DM问
$300 CASIO旧款手表爆红！发烧友大赞「劳力士平替」 表行：每日都五六个DM问
生活百科
11小时前
防脚痛波鞋推介！足科医生评选7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招拣鞋贴士
防脚痛波鞋推介！足科医生评选7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招拣鞋贴士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
旺角百佳超市分店结业！清货优惠货架清空 网民感叹：都无咩野卖了
旺角百佳超市分店结业！清货优惠货架清空 网民感叹：都无咩野卖了
饮食
16小时前