在2026美加墨世界杯H组首圈赛事中，历史性首次跻身决赛周的非洲岛国佛得角以0:0逼和欧洲盟主西班牙。在这场写入史册的战役中，佛得角40岁老将守门员禾仙夏（Vozinha）凭借钢铁般的防守表现一战封神。他全场贡献8次关键扑救，不仅粉碎了「狂牛部队」23次攻门的取胜希望，赛后他的社交媒体追踪者更由5万暴涨至过200万。

8扑救零封欧国杯盟主

面对由洛迪卡斯简迪（Rodri）、柏迪（Pedri）及费伦托利斯（Ferran Torres）等顶级球星领衔的西班牙，佛得角大门整晚承受著极大压力。然而，现年40岁、目前效力葡萄牙甲组球会查维斯的禾仙夏，在门线上展现出令人赞叹的反应与定力。

上半场第39分钟，费伦托利斯禁区内劲射中楣，奥耶沙巴尔（Mikel Oyarzabal）随即近距离头槌补射，禾仙夏迅速弹起将皮球托出底线；随后在半场补时阶段，西班牙后卫拿朴迪（Aymeric Laporte）接应角球迎顶刁钻弹地波，禾仙夏再次展现极快反应，指尖触球将皮球拒之门外。

下半场西班牙调入进攻新星拉明耶马（Lamine Yamal）加强攻势，但禾仙夏依然指挥若定，成功带领防线化解西班牙合共23次射门、11次角球的攻势，协助这支世界杯新丁在历史首战零封强敌，夺得历史性的第1个决赛周积分。

赛后剖白：为了终极梦想而留下

禾仙夏无悬念当选为本场比赛最佳球员。赛后接受FIFA官网访问时，这位老将难掩激动情绪，流下喜悦的泪水。他坦言：「我们深知对手是世界上最顶尖的国家队之一，但我们也同样清楚自己的实力。为了这个大日子，我们全队付出了巨大的努力。虽然早就料到比赛会非常艰难，但如今能取得这个结果，我们真的感到无比幸福。」

事实上，这名40岁门将的职业生涯经历过无数风雨。在本次世界杯预选赛期间，他曾一度因年龄和体能考虑退出国家队，但在教练团及队友的极力挽留和说服下，他最终决定留下，为实现参加世界杯的终极梦想作最后一搏。

社交媒体追踪者数小时内突破200万

除了解围神扑和感人访问，禾仙夏在场外也迎来了不可思议的神话。比赛期间，由于他在门前的惊艳演出，多国电视转播对这位「40岁钢门」赞不绝口。有转播机构甚至在赛事直播期间，于画面上秀出了禾仙夏的个人Instagram帐号（@vozinha1）。

这一举动随即在网络上引爆连锁效应。在短短数小时之内，这位原本寂寂无名的葡萄牙甲组联赛门将，其IG追踪者人数从赛前的约5万人，呈几何级数暴增，迅速突破200万大关。连见惯大场面的佛得角队长赖恩文迪斯（Ryan Mendes）在接受媒体访问时，得知此消息亦惊讶得目瞪口呆。

