2026美加墨世界杯决赛周H组首圈分组赛，夺冠热门之一的欧洲国家杯盟主西班牙，首仗迎战历史性首次跻身决赛周的非洲代表佛得角 。然而，掌控绝对优势的「狂牛兵团」西班牙在此役忘带「射门鞋」，全场疯狂轰门23次均无功而返，最终被对手以 0:0 爆冷逼和。佛得角在队史世界杯首战中凭借铜墙铁壁般的防守，成功夺得国家历史上的第1个决赛周积分。

两翼主力未列正选 狂牛控制大局得势不分

西班牙主教练迪拉富安迪（Luis de la Fuente）在赛前证实，阵中两大主力翼锋拉明耶马（Lamine Yamal）及尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）均因伤无法正选，只能先列后备。

纵然攻击线实力打折，由洛迪卡斯简迪（Rodri）、柏迪（Pedri）与法比安彭拿（Fabian Ruiz）坐镇中场的西班牙依旧展现出强大控制力，全场控球率高达62%，完成764次传球，传球成功率高达92%。不过，球队在对方禁区前缺乏临门一脚，进攻多次受阻。

法比安彭拿成「大嘥鬼」

在缺乏边路突破能力的情况下，西班牙球员频频于禁区外远射，其中中场主力法比安彭拿堪称本场「飞机王」。他全场起脚射门达5次，为全队最多，但他的数次起脚射门及后上攻门皆偏离目标或只有1球角度欠奉的头槌中目标，未能威胁佛得角大门。

除了法比安彭拿外，西班牙其他锋线球员亦频频错失良机。上半场第39分钟，正选前锋费伦托利斯（Ferran Torres）在禁区内接应队友传中起脚抽射，可惜皮球击中门楣弹出。紧随其后的奥耶沙巴尔（Mikel Oyarzabal）头槌补中，又被对方门将飞身扑出，与进球失之交臂。此外，柏迪在上半场的劲射，以及中坚拿朴迪（Aymeric Laporte）在补时阶段接应角球的低角度头槌，均被对手门将一一化解。

40岁钢门禾仙夏封神

佛得角本场能奇迹保持清白之身，现年40岁的经验老将门将禾仙夏（Vozinha）绝对是头号功臣，全场交出惊人的8次扑救力保不失，赛后更当选为本场最佳球员。下半场第71分钟，西班牙眼见久攻不下，遂调入年轻主力拉明耶马企图破门。

耶马在登场的短短20分钟内，虽完成了全场最多的5次突破，但依然无法撕破由禾仙夏及甸尼艾迪臣（Diney Edilson）等人组成的血肉长城，西班牙第23次攻门在洛迪卡斯简迪斜出后，彻底宣告破门乏术。

佛得角创历史夺世杯首分

佛得角国土面积仅4,033平方公里，人口约59万，本届世界杯是他们历史上首次晋级决赛周。这场 0:0 的冷门，令夺冠热门西班牙的出线形势蒙上阴影，却为佛得角写下足球历史的新篇章。主帅布比斯达（Bubista）部署的防守战术成效显著，成功抵挡住西班牙高达11次的角球攻势。当球证鸣笛完场后，佛得角队职员与在场球迷激动相拥疯狂庆祝，庆祝这永载史册的首个积分。