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世界杯2026│比利时对埃及 迪布尼再遇沙拿 未赛先缅怀：我地斗足8年！

足球世界
更新时间：17:25 2026-06-15 HKT
发布时间：17:25 2026-06-15 HKT

香港时间周二凌晨至早上，共有4场美加墨世界杯赛事，包括G组首轮比利时对埃及。比利时中场奇云迪布尼和埃及队长穆罕默德沙拿，之前于英超分别代表曼城和利物浦斗了8年，但前者刚球季转投意甲拿玻里，彼此才再无交手，如今再遇他矢言很开心再对沙拿，希望大家可以好好享受比赛。(Now616、618台周二凌晨3:00直播)

迪布尼、沙拿由17年斗到25年。法新社
迪布尼、沙拿由17年斗到25年。法新社

迪布尼、沙拿由17年斗到25年

曼城和利物浦近年在英超争持激烈，多季比赛都为冠军斗到最后一刻，作为两队进攻核心的奇云迪布尼及穆罕默德沙拿，由2017年后者加盟红军起，一直竞争至去年夏天，历时8年。奇迪尼刚季离开英超加盟意甲拿玻里，两人就没有交手，直至来到世界杯舞台再次相遇，分别成比利时及埃及出战。

迪布尼怀缅：很开心重遇他！

迪布尼怀缅与沙拿交手的日子：「我和沙拿交手接近10年了。我俩的孩子亦在同一所学校上学，所以我经常见到他。他是一位友善的人，所以十分开心可以重遇他，同时亦希望好像以前的日子般，大家在场上好好对碰。」沙拿与迪布尼历来于各项比赛交手19次，沙拿取得10胜4和5负的优势，他在这19场比赛中合共取得13球8助攻；迪布尼则有4球8助攻，且看今仗那一位可以笑到最后。

比利时对埃及，迪布尼再遇沙拿。路透社
比利时对埃及，迪布尼再遇沙拿。路透社
沙拿今晚再遇迪布尼。路透社
沙拿今晚再遇迪布尼。路透社

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