世界杯2026│新丁佛得角亮相斗西班牙 14人非本国出生 原来C朗都有佛德角血统

首度参加世界杯的非洲代表佛得角，今晚(15日)将会在美加墨世杯亮相，在H组首轮斗西班牙。这个非洲岛国在足球世界名不见经传，靠归化兵撑起，26人大军有14人非本国出生，但他们本身可以更早出名，原来葡萄牙巨星C朗拿度的曾祖母是佛得角人，有资格为球队效力，前佛得角国脚华度(Valmiro Lopes Rocha)指如果这些巨星选择佛德角，球队早已是顶级劲旅。(Now616、618、688台周二凌晨0:00直播)

佛得角将在H组首轮亮相斗西班牙。新华社

佛得角仅12人在本国出生

佛得角在世界杯非洲区外围赛力压喀麦隆出线，首次跻身决赛周。这个位于非洲西岸北大西洋的群岛国家，由 10个火山岛组成，全国人口约50万人，他们能够有实力跻身世杯舞台，全因近年大量采用归化兵，在欧洲和美洲各地网罗有佛德角血缘的球员为国出战，今次世杯26人大军名单中，只有12人在佛得角出生，其余14人非本国出生世，包括前锋兼队长赖恩文迪斯，以及主力射手达利安利夫拿文度。

C朗有佛德角血统。法新社

艾拉、兰尼、C朗有佛得角血统

原来有更多现役或已退休的星将，本身都有佛德角血统，包括前曼联三子艾拉、兰尼和C朗拿度，当中后者的曾祖母是佛得角人，但他在葡萄牙出生和长大，并代表葡军参赛，如果他选择为佛得角效力，后者应该早已出席世杯舞台。曾效力皇家马德里、奥沙辛拿和利云特等西班牙球队的前佛得角国脚华度，指佛得角本身好强大：「过去几十年，球队一直招募海外球员，我亦一样，本身有佛得角血统，加上曾为皇马出场，自带一定关注度，足总很容易找到我。其实还有很多出名的球星都有佛得角血统，好像艾拉、兰尼和C朗等，本身可以组成一支多么可怕的国家队。」

C朗有佛德角血统。法新社

前国脚希望后辈享受世杯之旅

佛得角在世杯处子战，就要硬撼西班牙，华度本身在西班牙出生和展大，曾代表西班牙U21出战，但一直未能成为狂牛大国脚，逐在2011年转籍为佛得角效力，出场2次攻入1球，他指自己很享受为佛得角出战的经历，亦希望后辈们享受今次的世杯之旅。