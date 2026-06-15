世界杯2026预告｜西班牙对新丁佛得角「小试牛刀」 比利时撼埃及迪布尼沙拿仇人见面

西班牙 VS 佛德角 Now616、618台周二凌晨0:00直播

西班牙组织细腻，而且逼抢十分积极，阵中有传送独到的中场柏迪控制节奏，势于今晚世界杯分组赛H组击败新丁佛得角。

而佛得角则是首度出战决赛周，外围赛成功力压非洲传统劲旅喀麦隆出线，不过后者不断失分亦是主因；阵中外围赛出场时间最多的中坚罗拔图卢比斯，仅效力爱尔兰超联的沙马克流浪，球员级数更难存厚望。



比利时 VS 埃及 Now616、618台周二凌晨3:00直播

欧洲红魔比利时今晚于G组首轮出战非洲代表埃及，两军主将比利时中场奇云迪布尼和埃及前锋穆罕默德沙拿，以往在英超分别代表曼城与利物浦交战8载，今次两人将战场移师世界杯，将会有一番激斗。

而比利时阵中除奇云迪布尼外，还有谢美杜古、李安度杜沙特和泰利文斯等多名英超兵压阵，实力明显高于只有沙拿和马穆殊两名具份量球员压阵的埃及，理应可被看高一线。

沙特阿拉伯 VS 乌拉圭 Now616、618台周二上午6:00直播

H组首轮亚洲球队沙特阿拉伯对南美的乌拉圭，沙特阿拉伯阵中以本土联赛效力球员为主，阵中只有效力法甲朗斯的艾布杜哈密在欧洲二线球队效力，球队整体远逊于有曼联中场曼纽尔乌加迪等多名欧洲一线球队效力球员压阵的乌拉圭，今仗乌拉圭胜算十足。

乌拉圭阵中可谓星光熠熠，锋线有曾效力利物浦现转战沙特联赛效力希拉尔的达云纽尼斯，中场有效力皇马德里的费达历高华维迪、热刺的宾古亚、曼联的乌加迪，后防则有巴塞隆拿的朗奴阿拿奥祖和马德里体育会的荷西基尼斯，今仗料可轻取沙特打响头炮。

伊朗 VS 新西兰 Now616、618台周二上午9:00直播

伊朗近年国际赛表现稳定，已连续4届打入世界杯决赛周，上月友赛亦曾3:1击败冈比亚，进攻保持一定火力。锋线再有经验丰富的中锋泰尼米挂帅，明早世界杯G组面对防线漏洞不少的新西兰时，势可小胜而回。

至于新西兰近期表现其实未算理想，近两场赛事均未能取得入球，同时近11场比赛场场失球，防线稳定性明显不足，今仗难抵挡伊朗的进攻。

伊朗中锋泰尼米。新华社

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世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。