世界杯2026│厄瓜多尔输波 南美球队集体失利 3队只有1和2负

美加墨世界杯已完成了6组的分组赛赛事，3支已出场的南美洲球队都未能取胜。继巴拉圭和巴西都失分后，周日(14日)出场的厄瓜多尔亦全失3分，末段失守以0:1不敌科特迪瓦，暂时在E组排第3位。

巴拉圭分组赛赛事失分。法新社

南美洲球队仅得1和2负

A至F组的首轮分组赛已经完成，24支已出场的球队中，有3队来自南美洲，意外地这个获外界评为整体足球水准仅次于欧洲的洲份，至今仍未获得胜利。继C组巴西1:1赛和摩洛哥，以及D组巴拉圭1:4大败予东道主之一美国后，周日出场的厄瓜多尔亦以0:1不敌科特迪瓦。厄军落败与运气不滞有关，他们于上半场有2次射门中眉，加上完场前失守被敌将阿密特迪亚路入波，最终全失3分。

巴西在分组赛赛事失分。法新社

仅南美洲球队未赢波

目前有5个洲份的球队曾经出场，亚洲、非洲、中北美洲和欧洲都各有球队赢波，唯独南美洲未有队伍取得胜利，认真失威。

厄瓜多尔分组赛赛事失分。法新社