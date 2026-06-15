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世界杯2026｜日本出线形势有暗涌 久保建英要以轮椅离场 伤势可能比预期严重

足球世界
更新时间：15:18 2026-06-15 HKT
发布时间：15:18 2026-06-15 HKT

世界杯F组日本尾段凭镰田大地攻入关建入球助日本以2:2逼和欧洲劲旅荷兰，但今场似乎亦有代价，今战交出一助攻的久保建英，因伤提早离场，他在离开球场时被拍到要坐轮椅离场，令人担忧这名翼锋会否受到大伤。

日本晋级之路有暗涌 久保建英伤势不乐观

久保建英今战在大约70分钟时，和对手发生相撞，之后一度在场边慢跑确认身体状况，但随后便向教练组做出换人手势并离场，日本主教练森保一赛后亦表示：「目前还未知久保的情况，需要等到医疗团队的详细报告，但刚才见到他可以自行行走，希望只是轻伤，但目前未能确认下场能否上阵。」

但据赛后网上流出的照片，久保建英需要坐轮椅离开，而根据赛后的影片也看到久保在和队友庆祝时，受伤的左脚也未能落地，令人担忧这位效力皇苏的右翼在紧接的赛事能否上阵，日本目前以1分位列小组次名，在之后需先后对突尼西亚和瑞典，若这名阵中大将受伤相信会影响日本的出线形势。
 

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