世界杯2026｜伊沙克、约基利斯双神锋齐发威 瑞典5:1大胜突尼西亚

世界杯F组拥现役2大神锋阿历山大伊沙克和约基利斯的瑞典，对上来自非洲的突利西亚，最终这2位身价近2亿英镑的前锋组合亦分别贡献助攻和入波，助瑞典以5:1大胜突尼西亚。

合计2亿身价 伊沙克、约基利斯齐有建树

瑞典今届凭着附加赛击败波兰闯入决赛周，今战对上小组中较为弱的突尼西亚，在比赛过程中瑞典亦较主动，开波仅7分钟约基利斯攻门被挡出，但皮球落到耶辛艾耶利脚控定后远射破网，为瑞典先开记录。30分钟瑞典发起反击，伊沙克接应传球突破后劲射得手扩大领先成2:0，到半场完结前突尼西亚凭奥马列基接应汉尼拔麦积比传中顶入，为球队追成1:2返回更衣室。

易边后突尼西亚更为主动追分，但60分钟艾耶斯史基尼出现致命失误，伊沙克上前逼抢抄截后，随后传给约基利斯，后者随即起脚射门将比数射成3:1，随后84分钟后借入替的史云贝治接应罚球破网，但这个入球亦几经波折，先是裁判举旗指越位在先，但其后VAR介入核查后，指罚球出脚后伊沙克碰到皮球，因此重新划线后，因此入球有效将差距拉开至3球，完场前再有耶辛艾耶利梅开二度「埋斋」，助瑞典以5:1击败突尼西亚。伊沙克和约基利斯分别交出1入球2助攻和1入球1助攻，表现尽显身价。

