世界杯2026│森保一奇葩指挥方法 场边举巨型白板提场 数字隐藏战术密码

日本教练森保一(Hajime Moriyasu)在周日(14日)美加墨世界杯F组首轮展现领导能力，领军在两度落后的困境下逼和荷兰，取得宝贵的1分。森保一的奇葩指挥方法亦令外界眼前一亮，他和助手于场边举行超巨型白板，写上「1、3、45」等不同的数字，这些数字隐藏战术密码，向球员们传递变更战术的指示。

白板有手写巨大数字

不少教练喜欢传纸条要求球员变更战术，亦有主帅透过换人，要求后备出场的战术将新战术的想法告诉场内其他队友。然而日本教头森保一采取奇葩指挥方法，他在场边提场时举行巨型白板，板上有手写的巨大数字，有「1、3、45」等，这些数字背后隐藏战术密码，多次见到日本球员依据白板的数字改变站位和踢法，包括末段荷兰换入加强防守时，东瀛军团采取针对性策略加强攻势并取得入球。

透过巨型战术通知球员换战术

同时白板亦会显示补时时间，确保球员完全掌握比赛的每个时刻，不会过于心急或太过放松，这个巨型数字白板亦成为日本逼和荷兰的关键道具。