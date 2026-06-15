世界杯2026│利莱辛尼踢足90分钟无参与入波 德国唯一无贡献锋将 网民：唔好再出佢！

周日(14日)美加墨世界杯E组首轮，德国7:1大胜库拉索，有6名不同球员取得入球，几乎每名守将都有贡献。然而翼锋利莱辛尼(Leroy Sane)踢足90分钟没有入球或助攻，更16次失去控球权，在皆大欢喜下斯人独憔悴，网民亦不满其演出，希望教练拿格斯文在之后的比赛不要派他上阵。

个个有贡献 辛尼无参与入球

德国今场点点皆兵，正选前锋夏维斯梅开二度；进攻中场穆斯亚拿有1球进帐；左翼域斯则交出1次助攻；后备上阵的锋将丹尼斯乌达夫更收录1入球2助攻；中场菲历斯尼美查、中坚尼高舒洛达碧克、左闸尼敦布朗都打开入球帐户；队长兼右闸甘美治助攻2次，皆大欢喜。

网民叫拿格斯文唔好再派他上阵

然而正选踢足90分钟的锋将利莱辛尼斯人独憔悴，没有入球和助攻，3次射门都未能命中目标，当中错失1次黄金机会，同时9次地面对抗仅赢4次，16次失去控球权，表现是整支德国最差。网民亦不满其演出，呼吁向来重用他的德国教练拿格斯文回心转意，不要再派他上阵，还有人揶揄：「他今场参与7次入球庆祝，非常忙碌！」