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世界杯2026│德国大胜7:1现吉兆 曾连续4届首场入4球以上都取得头3名

足球世界
更新时间：11:16 2026-06-15 HKT
发布时间：11:16 2026-06-15 HKT

德国周日(14日)在美加墨世界杯E组首轮大开杀戒，7:1大胜库拉索。这场赛果对日耳曼军团而言是绝佳吉兆，皆因球队于2002至14年间共4届世界杯，全部都在分组首场攻入4球或以上，结果悉数打入第3名，至少得到季军，锋将夏维斯矢言今场大胜令球队信心大增。

02至14世杯连续4届首场入4球或以上

过去两届世杯德国都在分组赛出局，今届美加墨世界杯以一场7:1的大胜开局，是14世杯准决赛以相同比数击败巴西后，球队在决赛周最大比数胜仗。同时这赛果亦是吉兆，球队于2002至14世杯都在分组首仗攻入4球或以上，最终都有理想结局，02年首轮8:0大胜沙特阿拉伯，最后取得亚军；06世杯第一场就以4:2赢哥斯达黎加，以季军完成赛事；10世杯分组首轮4:0炒澳洲，同样获得季军；14世杯首仗4:0赢葡萄牙，最终捧杯夺队史第4座大力神杯。

夏维斯、纽亚满意大胜开局

经历两届低迷后，德国终在世杯舞台大胜重现霸气，入球功臣之一夏维斯喜言：「今场的7:1，不可与2014年那场比赛相提并论。但现在以这样的比数开启这届赛事，当然很特别，也给我们信心。」而德国阵中只有门将纽亚经历过两场7:1的比赛，他矢言：「巴西那场7:1是准决赛，今场只是小组赛首轮，对手是库拉索，当然不一样。但能够以这样的比数取胜，还是值得庆祝。」

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