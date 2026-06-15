世界杯2026│朗奴高文不满记者贬低日本 指赛和唔算负面 强调：荷兰无咁强！

周日(15日)美加墨世界杯F组首轮，荷兰对日本在两度领先下未能保住胜局，赛和2:2。有欧洲媒体在赛后指东瀛军团今场机会不多，认为外界过份吹捧他们，直指橙军不应失分，荷兰教练朗奴高文(Ronald Koeman)对此说法非常不满，直言不应贬低日本，更指球队非外界所指那么强，今场和波都收货！

朗奴高文不满记者贬低日本

荷兰今场有60%控球率，10次射门6次命中目标攻入2球，然而后防未能守稳，被交出控球权的日本把握3次中目标射门的其中2次，最终赛和2:2。有荷兰国内媒体指东瀛军团今场机会不多，直言他们被过份吹捧，并以此立场向橙军教练朗奴高文提问，引来后者不满：「我对赛果失望，是因为球队在两次领先下未能赢得比赛。大家总是低估日本队，说实话我比在座大多数人(指记者)，更看高日本队，他们是一支非常有实力和风格的球队。」

直言荷兰未够实力辗压对手

朗奴高文续指1分可以接受：「这支日本队不差，所以和波的赛果并不负面。如果你(记者)认为负面，那是你的权利。」这名2次执教荷兰的教头还指，目前的橙军并非那么强，不可能辗压对手：「我常常听到一种论韶，荷兰队要掌控球权，理所当然地轻松击溃所有对手。遗憾的是，我不相信球队现在有那么强。」