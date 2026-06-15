世界杯2026｜阿密特迪阿路一箭定江山 科特迪瓦1:0击败厄瓜多尔

美加墨世界杯E组首轮，科特迪瓦对上厄瓜多尔，作为小组中除了德国外，实力最接近的2队，今战赛果将直接影响小组出线形势，但今场科特迪瓦略胜一筹，由效力曼联的阿密特迪亚路攻入致胜一球，助球队1球小胜。

阿密特迪亚路成后备杀手 一箭定江山奠胜

上半场2队打得较为胶著，但厄瓜多尔在控球上较为占优，亦创造出不少攻势，但埋门把握力较为不足多次攻门都无攻而还，上半场踢完2支队伍都各录得6次攻门，但都未能打开记录以0:0返回更衣室。

易边后科特迪瓦更加主动，尤其是来自RB莱比锡的19岁新星恩迪奥文迪的攻势，不断在边路制造不少威胁，58分钟就个人突破后攻门但高出，厄瓜多尔68分钟亦有机会，干沙路柏拉达一记远射，但被科特迪亚门将耶希亚科芬拿挡出，到90分钟科特迪瓦进攻终见成效，后备入替的迪亚路接应韦费特辛高传中，随即左脚撞射破网，助力科特迪瓦最终以1:0小胜瓦瓜多尔，全取3分下升上小组第2出线形势大好。