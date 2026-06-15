世界杯2026│日本逼和荷兰又令欧洲队失分 森保一：超过1分价值的和局

日本在周日(14日)美加墨世界杯初次亮相，立即展示超强韧力，两度落后下以2:2逼和荷兰，于F组取得宝贵1分。东瀛军团继上届击败西班牙和德国等队后，首次于世杯舞台在橙军身上抢分，再次令欧洲劲旅失分，为球队攻入首个入球的中村敬斗矢言这场和局令大军信心大增，教练森保一亦指这是超过1分价值的和局。

中村敬斗、镰田大地各入一球追和

今场荷兰凭中坚华基尔云迪积克和森马维的入球两度领先，但日本顽强抵抗，由中场中村敬斗和镰田大地各入一球追和2:2，双方在F组各得1分。今次是日荷在世界杯第2次交手，首次是2010年南非世杯分组次轮，当时日本输0:1，今次成功在这项世界最顶级赛事中于橙军身上抢分而回。

连续令多支欧洲劲旅失分

事实上日本在去届卡塔尔世杯曾击败德国和西班牙，加上早前友赛亦作客赢过英格兰，如今在两度落后的劣势下赛和荷兰，接连令多支欧洲顶级劲旅失分，成功证明实力。为球队攻入首球的中村敬斗矢言，球队取得一分信心大增：「在本届世杯首场比赛中，面对强队取得一场和局，毫无疑问为接下来的旅程累积了信心。对我个人来说，同样增添了信心。我们两次从落后的局面追回来，全队没有一人放弃，最终取得了成果。」

森保一：超过1分价值的和局

该队教练森保一亦指很少球队能在荷兰身上抢心：「我认为这是一场超过1分价值的和局。对手是荷兰，具有世界顶尖水平，我们以对等的视线去战斗，最终两度追平。」然而森保一亦承认球队与荷兰仍有一些差距，所以要本著学习的精神继续进步，准备好余下两场比赛，目标是全取6分晋级。

日本又令欧洲劲旅失分。路透社

日本又令欧洲劲旅失分。路透社

荷兰两度领先都未能取胜，球员感到失望。路透社