世界杯2026｜德国首战狂轰7球 队史世界杯总入球数超巴西
更新时间：09:26 2026-06-15 HKT
发布时间：09:26 2026-06-15 HKT
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美加墨世界杯E组德国首战对库拉索，「德国战车」以7:1大胜这支初亮相世界杯的加勒比海小国，此战大胜亦令德国以239球力压巴西，登世界杯史上最多入球球队。
德国近一世纪三次轰7攻 世杯总入球超巴西
德国自2014年巴西世界杯夺冠后陷入低潮，之后2届世界冠军都以小组赛出局作结，今届再度重返世杯首战斗库拉索，便由夏维斯梅开二度加上阵中5人建功下，以7:1大胜这支世杯新丁，今场亦令德国以239球超越巴西的238球，登世界杯史上最多入球球队，相信今届亦将继续刷新记录，值得留意是德国仅出战过21届世界杯，略低于巴西的23届。
另外在本世纪历届世界杯中，仅有出现过5队能在单场可以攻入7球，包括今场外德国便包办了3次，分别是2002年8:0击败沙特阿拉伯，以及2014年7:1挫当年东道主巴西。
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