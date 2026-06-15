世界杯2026｜总理亲自赠送 葡萄牙佩戴特别手环纪念祖达

葡萄牙以特别方式纪念已故队友迪亚高祖达。基斯坦奴朗拿度与队友日前在迈阿密训练期间，被拍到佩戴特制纪念手环，向祖达致意。

符合规定 可于赛场佩戴

葡萄牙于周中出战首场世界杯决赛周分组赛斗刚果，球队决定将于世界杯赛事期间佩戴纪念手环，这款手环由葡萄牙总理蒙特内格罗（Luis Montenegro）在球队出发前往前，与众将会面时亲自送赠。域天拿透露了这条手环的故事：「当我们与总理会面时，他送了给我们。设计特意确保这是可在场上佩戴的手环，符合所有规定，上面印有所有球员的名字，以及祖达的名字。总理让我们自行决定是否佩戴，我们怀着感激之心收下这份礼物，并选择佩戴它。」

葡萄牙正备战世界杯。路透社

葡萄牙众将戴着纪念祖达的手环。路透社

葡萄牙众将矢志为祖达完成世杯梦。路透社

马天尼斯：要完成祖达的梦想

葡萄牙主帅马天尼斯一直强调，祖达留下的精神遗产对球队备战今届世界杯，产生了重要影响。他接受《The Athletic》的访问时表示：「祖达是我们的明灯和榜样，提醒我们去完成他的梦想，那就是为葡萄牙赢得冠军，就像他协助球队夺得欧洲国家联赛冠军一样。他是我们在更衣室所建立一切的重要部分。他一直渴望赢得世界杯，因此这也成为我们的一种责任和典范。」

但域天拿选择保持低调，表示葡萄牙并非大热：「要保持谦逊，踢出高质足球。我们拥有天赋，现在需要的就是技术和战术层面的发挥。」葡萄牙今届位处K组，同组有刚果、乌兹别克和哥伦比亚。