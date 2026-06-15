世界杯2026｜索马里球证被拒入境无缘执法 FIFA承诺全数支薪

被美国拒绝入境、无缘于世界杯执法的索马里球证阿坦（Omar Artan）已经回国。根据《BBC》报道指，国际足协（FIFA）确认将会支付阿坦于今届世界杯原定执法的全数薪金。

阿坦回国获英雄式接待。路透社

阿坦回到索马里。路透社

阿坦于2025年获非洲足协选为最佳球证。法新社

一般而言，球证的薪金会在世界杯结束后发放，但FIFA已经行动，确保这名索马里球证不会蒙受财务损失。阿坦早前持有效签证抵达美国，但入境时被长时间盘问，最终被拒绝入境。他于2025年获非洲足协选为最佳球证，此前曾两度于非洲国家杯执法。

美国政府官员早前表示，阿坦被拒入境是因其涉嫌「与恐怖组织成员有关联」；在机场长达11小时的盘问期间，入境人员就他是否与武装组织Al Shabab联系查问。阿坦强烈否认有任何相关联系，并对事件深感痛心，「我持有合法文件及所有所需证件。我拥有合法签证。我只是努力追寻梦想的球证，而来到世界杯是我人生中最大的梦想。」阿坦已经回到索马里，并获得数千名民众英雄式欢迎。