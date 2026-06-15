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世界杯2026｜日本两度落后追平 2：2赛和荷兰

足球世界
更新时间：06:04 2026-06-15 HKT
发布时间：06:04 2026-06-15 HKT

美加墨世界杯F组大战，荷兰与日本于今晨交锋，荷兰两度领先下被日本两度追平，最终两军踢成2：2。

日本入局较快，直至上半场中段均占较稳定的控球权，极有耐性地组织攻势。荷兰到补水暂停后于运动战有起色，他们上半场最有威胁埋门来自死球，耶尔马伦于33分钟接应右路角球，但他的近门头槌被日本门将铃木彩艳挡走。日本上半场末段有两次极具威胁的埋门，先是中村敬斗于43分钟接应右路传中，无人看管下射门但斜出；之后上田绮世于45分钟接应直线，于中线第一时间起脚但射中网侧。两军半场互交白卷。

久保建英于75分钟伤出。路透社
久保建英于75分钟伤出。路透社
镰田大地于88分钟为日本扳平2：2。路透社
镰田大地于88分钟为日本扳平2：2。路透社
荷兰两度攻破日本大门。路透社
荷兰两度攻破日本大门。路透社

下半场入球梅花间竹

两军下半场共轰4球。荷兰于51分钟打开纪录，他们一次左路死球于前柱被解围，皮球之后运到右路再传中，接应的云迪积克头槌攻门擦远柱入网，「橙衣军团」领先1：0。日本于6分钟后扳平，中村敬斗在禁区边起脚，射破荷兰门将华布根的十指关，追和1：1。

镰田大地88分钟建功

橙衣军团于64分钟再次领先，森马维在右路推大位起左脚，烫远柱入网。日本于88分钟再度扳平，镰田大地接应右路角球顶入，为日本追成2：2平手。

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