皇家马德里今个夏天于转会市场相当活跃，最新收购是车路士后卫古古列拿。根据《BBC》报道，皇家与车路士就收购古古列拿达成协议，转会费约5180万镑。

古古列斯正身处美国，与西班牙大军备战世界杯。皇马在佩雷斯连任主席后，正式官宣由摩连奴接过帅位。「银河舰队」今夏收购目标除了免费签入干拿迪，还有力争罗致同样是自由身的贝拿度施华。多间英国传媒今晨指，皇马已经与车路士达成收购古古列拿的协议。

古古列拿将代表西班牙出战世界杯。路透社

古古列拿4年前转投车路士。路透社

古古列拿将于世界杯后，完成转会皇家马德里手续。路透社

将于世界杯后完成转会

《BBC》称古古列拿这宗收购，转会费为4750万镑，另外其他费用，总值可达5180万镑；车路士4年前以6300万镑，由白礼顿收购古古列拿。报道指这名西班牙国脚将于世界杯结束后，完成转会手续。

曾公开批评车路士转会政策

古古列拿早前曾公开批评车路士的转会政策，以及年初让前领队马列斯卡离任的决定。他传出获得多间球会的青睐，除了马德里体育会和曼城，还有重返巴塞隆拿这个选项，但他最终势将加盟巴塞的宿敌。

现年27岁的古古列拿，于2012年由爱斯宾奴青年军转投巴塞青年军，于2017年升上一队，但他大部份时间只有在预备组或者外借，最终于2020年转投基达菲，到2021年外闯登陆英超效力白礼顿一季，于2022年转投车路士。