世界杯2026｜德国大胜7：1 库拉索轰队史第一球

美加墨世界杯，库拉索今晨在E组首场分组赛挑战德国，射入队史第一球创下历史。但这个人口仅15.6万的小岛的实力，与德国仍然有差距，最终库拉索以1：7落败。

库拉索21分钟创历史

德国于6分钟便打开纪录，菲历斯尼美查禁区顶与域斯撞墙后，第一时间烫射，库拉索门将艾莱隆姆只能原地呆望皮球直飞网仔。德国领先1：0，是今届目前为止最早的入球。库拉索则于21分钟创下历史，高文伦西亚于禁区边起脚，省中德国守将稍稍改变方向，射破纽亚的十指关扳平1：1，是库拉索队史上世界杯第一球。

穆斯亚拿窄角度起脚破网。路透社

夏维斯完半场前为德国射入12码。路透社

库拉索轰队史于世界杯的第一球。路透社

夏维斯今场梅开二度。路透社

德国在补水暂停后稳住节奏，尼高舒洛达碧克28分钟接应右路罚球头槌攻门，被库拉索门将艾莱隆姆精彩托出底线。舒洛达碧克于38分钟再有机会，他接应右路角球近门头槌攻门，今次顶破库拉索大门，助德国领先2：1。上半场补时3分钟，尼美查于禁区内被踢跌，德国获得12码，由夏维斯操刀中鹄，助球队领先3：1完半场。

夏维斯梅开二度

德国下半场甫开赛便再入球，穆斯亚拿窄角度起脚破网。他们于68分钟再次射破库拉索大门，尼敦布朗接应丹尼斯乌达夫的传送，起右脚射入远柱，德国领先到5：1。库拉索的马加列达于75分钟射门仅仅高出，算是他们在下半场最有威胁的攻势。但转个头他们再失一球，德国由乌达夫射成6：1。夏维斯于88分钟为德国埋斋射成7：1，个人梅开二度。