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英超│曼联唔想用1.5亿同时签贺尔和东拿利 只考虑前者补强左闸

足球世界
更新时间：17:59 2026-06-14 HKT
发布时间：17:59 2026-06-14 HKT

美加墨世界杯正进行得如火如荼，各支欧洲豪门亦没有放下步伐，积极引援备战新球季。据报曼联同时相中了纽卡素左闸利维斯贺尔(Lewis Hall)和中场辛度东拿利(Sandro Tonali)，但理解到要同时签下两人需花费1亿5000万欧罗，所以决定只会努力运作前者的交易，补强左闸位置，中场方面宁愿选择其他人选。

对贺尔和东拿利同时有兴趣 惟嫌打包费太高

意大利转会专定罗马诺周六报导，曼联同时对纽卡素的利维斯贺尔和辛度东拿利有兴趣，两人都在他们的引援名单上。然而喜鹊不愿意同时放走两名主力，如果曼联出手打包两人，转会费合共超过1亿5000万欧罗，红魔认为价钱太高，所以只会集中火力运作贺尔的转会交易，不会跟进东拿利的交易。事实上曼联已接近签下巴西中场艾达臣荷臣，目前还有其他中场转会目标，东拿利不是必买人选。

中场另觅人选 全力运作贺尔加盟

反而市场上可供选择的左后卫人选不多，早前与纽卡素主教练艾迪贺维闹翻的利维斯贺尔，是少有的选择。红魔关注这名21岁英格兰新星已有一段时间，过去两、三日与他的经理人团队保持紧密接触，希望与他在个人条款达成共识后，就向纽卡素出价求购。

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