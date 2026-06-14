世界杯2026│C朗拿度哂沙滩照骚肌肉 为个人第6次世杯准备就绪
更新时间：17:23 2026-06-14 HKT
发布时间：17:23 2026-06-14 HKT
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随葡萄牙国家队大军抵达美国佛罗里达州的C朗拿度(Cristiano Ronaldo)，周六(13日)与队友到海滩放松，为决赛周调整状态。这名41岁葡萄牙巨星在社交媒体上载沙滩照，仅穿泳裤的他展示一身结实肌肉，证明为个人第6次世界杯之旅已准备就绪。
C朗拿度展示全身结实肌肉
葡萄牙大军周五飞抵美国，并在佛罗里达州的棕榈滩驻扎，备战美加墨世界杯。以队长C朗拿度为首的葡军球员，周六来到海边训练和放松，调整状态应付世界杯之旅。这名41岁老将在社交媒体上载沙滩照，身穿泳裤的他展示一身结实肌肉，身体状况极佳。
力争6届世杯有入球
今届美加墨世杯是C朗个人第6次世杯之旅，之前5届他都有入球，本届再有进帐就会成为史上首次在6届决赛周都有士哥的球员。葡萄牙被编入K组，周三分组首轮将会对刚果民主共和国。
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