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世界杯2026｜难民营出身变澳洲英雄 20岁射手伊兰古达创队史

足球世界
更新时间：16:10 2026-06-14 HKT
发布时间：16:10 2026-06-14 HKT

澳洲周日对土耳其以2:0取得今届世界杯首场胜利，而为球队建首功的伊兰古达，首次代表国家队征战世界杯，便以20岁之龄成国家队史上最年轻的世界杯入球球员，伊兰古达的背景亦相当励志，在难民营出身一路打进英冠，再到入选国家队为球队建功。

伊兰古达由难民到世界杯建功

伊兰古达的父母来自非洲国家布隆迪，之后逃到坦桑尼亚的难民营，而伊兰古迪亦是在难民营中出生，父母在他仅3个月大时到澳洲发展，而作为家中的三儿子，他与哥哥踢球而对足球产生浓厚兴趣，他之后曾碾转到德国劲旅拜仁幕尼克的2队效力，到25年加盟英冠球队屈福特，今季表现亦可圈可点，上阵42场交出4入球4助攻的表现。

而今战伊兰古达亦大显功架，面对2人夹击下推过后起脚，为澳洲打开记录，20岁的他亦成为澳洲队史最年轻的世杯入球球员，前途无可限量，早前他在接受访问时指出：「外界很多人对我们能不能晋级表示质疑，但我们会证明他们是错的，我们的梦想是踢入决赛。」如今他亦用表现兑现曾说过的话。
 

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