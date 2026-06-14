世界杯2026│土耳其被澳洲高效率克制 核心艾达古拿8次射门变「浪射王」

周六(13日)美加墨世界杯D组首轮，土耳其在全场拥有70%控球率和30次射门的情况下，被高效率的澳洲克制，后者4次中目标攻门就入2球，最终输0:2。土耳其中场核心艾达古拿全场106次触球，并有8次射门，可是大部份都没有威胁变成「浪射王」，教练蒙迪拿矢言知道澳洲会踢防守，但战术走势与部署不同。

狂失30脚无入波 蒙迪拿矢言预计到守唔到

以地面推进和小组组织为主的土耳其，今场被踢法简单直接的澳洲克制。土耳其全场共有70%控球率，30次射门仅8次命中目标，8次角球亦未能转化成入球；相反袋鼠军团9次攻门4次中框，靠锋将伊兰观达和中场干拿麦卡菲各入一球，以高效率的防守反击战术赢2:0。土耳其教练蒙迪拿矢言战况不似预期：「这场比赛的战术走势与我们的预期不符。我们知道他们会收缩防守伺机而动，并预计到他们会使用反击战术，但最终失了2球，所以非常失望。」

艾达古拿变「浪射王」 做唔到中场大脑

而效力西甲豪门皇家马德里的土耳其中场核心艾达古拿原本被寄予厚望，但他在人生首场世杯表现平平。踢足全场的他8次起脚仅3次命中目标，只有上半场一次撞射较具威胁，其余多次远射高出，变「浪射王」。同时他106次触球，取得大量的球权，但5次射门仅1次成功，5次尝试过人亦只有1次做到，12次地面对抗胜出4次，并18次失去控球权，以中场大脑的角度去量化，表现并不合格。