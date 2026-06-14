世界杯2026｜亚洲3支亮相球队首轮不败 澳洲2:0挫土耳其

美加墨世界杯亚洲球队大丰收，澳洲凭伊兰古达和干拿麦卡菲先后建功下，以2:0击败坐拥多名效力欧洲球会球员的土耳其，升上D组第二，目前三支已亮相的亚洲球队，在首轮保持不败。

澳洲挫土耳其 亚洲三代表齐不败

今场赛前手握效力皇家马德里的艾达古拿、国际米兰的查汉奴古等欧洲豪门球员的土耳其被看高一线，但比赛内容却未如外界预料，澳洲在27分钟凭一次反击，由伊兰古达左路接应奥干安格士打快攻，突破后推顺后起脚破网为澳洲先开记录。在易边后落后的土耳其加强攻势，虽屡次攻门但都无攻而还，反而75分钟「补水暂停」后再被澳洲把握机会，由干拿麦卡菲射成2:0，之后亦再没有创造过入球。

澳洲今场胜仗后升上小组第2，并有2球优势出线形势大好，而目前加上周六深夜卡塔尔1:1逼和瑞士，以及在12日南韩2:1击败捷克，目前三支已亮相的亚洲球队亦保持不败。

