世界杯2026预告｜德国战车启动誓取开门红 蓝武士硬撼橙衣军团

2026世界杯分组赛激战连场，明日（14日）将上演四场重头戏。除了力图洗心革面的「日耳曼战车」德国迎战新军库拉索外，荷兰与日本的对阵更是焦点所在；而科特迪瓦斗厄瓜多尔，以及瑞典恶斗突尼西亚的赛事，同样戏码十足。

德国 VS 库拉索 NOW616/618周一凌晨1:00直播

德国队过去两届世杯皆于分组赛黯然出局，今届决心洗颓风。球队阵中坐拥25名五大联赛兵，总身价高达9.47亿欧元。在两名「亿元先生」域斯(Florian Wirtz)及穆斯亚拿（Jamal Musiala ）的「双核」驱动下，这支以拜仁慕尼黑为班底的战车，盘扭与传控能力大增。对手库拉索作为今届四大新军之一，虽然阵中不乏旅欧球员，但整体实力有限，早前热身赛更曾受制于国足净吞两蛋。今仗强弱悬殊，德国众将势必把握机会「数糊」谷起状态，力争一场大胜打响头炮。

荷兰 VS 日本 NOW616/618周一凌晨4:00直播

「橙衣军团」荷兰底蕴深厚，后防有「定海神针」云迪积克(Virgil van Dijk)坐镇，锋线上的加普（Cody Gakpo）更成为破局利器。然而，球队近期饱受中场伤兵潮困扰，控制力存隐。反观「蓝武士」日本队近年屡演「巨人杀手」，上届连克欧洲列强的防反战术令人闻风丧胆。尽管今届有核心三笘薰及队长远藤航因伤缺阵，但球队近5仗保持全胜兼零失球，防守极具纪律。今仗胜负关键在于控球权与攻守转换速度的博弈，由久保建英与上田绮世领衔的日本锋线，绝对有能力为荷兰防线制造致命威胁。

科特迪瓦 VS 厄瓜多尔 NOW616/618周一早上7:00直播

三届非洲国家杯盟主科特迪瓦，凭借外围赛零失球的佳绩，事隔12年强势重返世杯舞台；而厄瓜多尔在竞争激烈的南美洲区外围赛亦表现抢眼，展现出极高的战术执行力与防守韧性。俗语有云「得中场者得天下」，两军球风皆硬朗直接，预计今场赛事将演变成激烈的中场争夺战，双方在中场线的「绞杀」与扫荡，将成为主导赛果的最关键因素。

瑞典 VS 突尼西亚 NOW616/618/688周一早上10:00直播

缺席上届世杯的瑞典队，今届带著欧洲顶级锋线卷土重来。锋线「双子星」伊沙克（Alexander Isak）与基奥基尼斯（Viktor Gyökeres）近期状态火热，两人的门前把握能力将直接决定球队首战成败。对手突尼西亚绝非泛泛之辈，这支北非劲旅于外围赛保持零失球，以严密防守及顽强作风见称，今仗势必上演一场「攻坚战」。

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世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。