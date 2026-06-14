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世界杯2026│摩洛哥赛和巴西非爆冷 两队世界排名差1位 分组唯一前10名对决

足球世界
更新时间：14:38 2026-06-14 HKT
发布时间：14:38 2026-06-14 HKT

周六(14日)美加墨世界杯C组首轮，巴西1:1逼和摩洛哥，有媒体和球迷形容赛果为爆冷。然而摩洛哥在上届世杯的成绩比巴西更佳，双方的世界排名亦仅差1位，森巴排第6高一名，加上今仗是本届世杯72场分组赛中唯一的前10位对碰，并非冷门赛果。

分组唯一世界前10名对决

摩洛哥今场在统计数据上与巴西分庭抗礼，和波相当合理。事实上比赛没有任何爆冷的味道，皆因两队的世界排名仅相差1位，森巴排第6位，摩洛哥就第7位，整体实力接近。今仗不仅是本届世杯小组赛排名最接近的顶级较量，亦是分组阶段唯一一场世界前10位球队对决的赛事。

摩洛哥实力近年大幅提升

此外，摩洛哥在上届卡塔尔世界杯取得第4名，成绩比起在8强不敌克罗地亚出局的巴西更佳，加上摩军于年初赢得非洲国家杯冠军，去年亦取得世青杯锦标，其实力早已跻身世界前列，所以逼和森巴军团并非爆冷。

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