世界杯2026│摩洛哥18岁中场保亚迪打爆卡斯米路 教练：对皇马已有大师级表现

摩洛哥周六于美加墨世界杯C组首轮1:1赛和巴西，中场更全面占上风，效力法甲里尔的18岁小将保亚迪(Ayyoub Bouaddi)完胜森巴的明星级中场卡斯米路(Casemiro)，后者大失水准于半场就被换走。该队教练奥亚比(Mohamed Ouahbi)直言一早已见识过保亚迪的实力，之前在欧联对皇家马德里已有大师级表现，所以对他的演出并不惊讶。

保亚迪各项统计完胜卡斯米路

面对5届世界杯盟主巴西，摩洛哥教练奥亚比大胆地以18岁的保亚迪出任正选防守中场。这名第4次为国家队披甲的小将不负所望，全场不停奔跑扫荡，多次持球推进成功协助球队转守为攻，全场共有86次触球，66次传球60次成功，还有3次过人、6次夺回球权、1次抢断及1次解围，13次地面对抗赢9次，23次盘球向前共带球196.5米。

上季欧联对皇马有大师级演出

此子更打爆巴西的星级中场卡斯米路，后者正选披甲在上半场仅得17次传球，8次地面对抗仅赢2次，更因为领取黄牌而在半场被换走，踢出去年重返国家队以来水平最低的一场比赛。而保亚迪下半场与前利物浦中场法宾奴泰华利斯交手，同样不落下风，获得教练奥亚比大赞：「他第一场国际大赛，就是如此重要的比赛，以他这个年纪有这样的表现，非常难得。我是从摩洛哥的青训体系出来，对保亚迪非常熟悉，我确定他会踢出一场精彩的比赛，根本不存在风险。」

摩洛哥教练：我早已预计会有这样表现!

事实上效力法甲里尔的保亚迪，上季欧联联赛阶段赢皇马时已有星级表现，奥亚比指他今仗出彩并不惊讶：「很多人谈论他的年龄，但比赛经验来说他比很多球员还要多。他踢过多场法甲，亦踢过欧联，上季对皇马就有大师级演出，所以我早预计到他会有这样的表现。」