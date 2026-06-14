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世界杯2026｜苏格兰1:0险胜海地 麦甘尼成苏格兰队史最大世界杯入波球员

足球世界
更新时间：13:00 2026-06-14 HKT
发布时间：13:00 2026-06-14 HKT

世界杯2026周日C组第2场，由苏格兰对上海地，最终苏格兰凭约翰麦甘尼一箭定江山，助力球队取得首胜，这球入球亦令麦甘尼成为队史年纪最大在世界杯入球的球员。

麦甘尼一球定生死 成队史最大年纪入波球员

苏格兰自1998年后相隔28年再次闯入决赛周，而今届首场赛事便对上相隔52年再亮相世界杯的海地，苏格兰上半场亦更为主动，在29分钟便由阿当斯施射被门将扑出，但皮球落到麦甘尼脚下随即抽射射中人弹入网，助苏格兰以1:0返回更衣室。易边后海地增强攻势，创造出不少机会，但仍未能为球队打开记录，最终苏格兰以1:0击败海地，全取3分升上小组榜首。

麦甘尼亦以31岁238日成为苏格兰队史中年纪最大在世界杯入波的球员，超越达格利殊在1982年对纽西兰以31岁103日的记录，这位效力阿士东维拉的中场最近状态火热，近10场在不同赛事攻入4球，亦助球队勇夺欧霸杯冠军，麦甘尼赛后对入球表示：「这很疯狂，虽然这不是我的最佳入球，但谁在乎呢。」他亦指：「一代球迷可能都未见过这样的场景，希望孩子们明天睡醒会满脸自豪，这也为下场对摩洛哥打好根基。」
 

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