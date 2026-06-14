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世界杯2026│苏格兰帮欧洲队争气 成今届首支赢波欧洲球队

足球世界
更新时间：12:20 2026-06-14 HKT
发布时间：12:20 2026-06-14 HKT

相隔28年重返世界杯舞台的苏格兰，周六于美加墨世界杯C组首轮1:0击败海地，全取3分。他们除了收录自1990年以来首场世杯胜仗外，还为欧洲队争气，成为本届首支赢波的欧洲球队，之前出场的捷克、波斯尼亚和瑞士非和则输。

取得1990年以来首场世杯胜仗

苏格兰对上一次出席世杯决赛周是1998年，当年于分组阶段1和2负出局。他们相隔28年重返世杯舞台，C组首轮就凭中场约翰麦甘尼一箭定江山击败海地，取得自1990年以来首场世杯胜仗，当年球队于分组2:1击败瑞典。同时苏格兰亦成为本届决赛周首支赢波的欧洲队，之前出赛的3支欧洲队非和则输，A组的捷克以1:2倒负南击；B组的波斯尼亚被加拿大逼和1:1；同组的瑞士亦在补时4分钟失守，与卡塔尔赛和1:1。

今届首支赢波欧洲队

该队主教练史堤夫奇勒喜言：「这是美好的一日。这支球队最出色的地方，就是如果要球员们拚尽全力，他们会毫不犹豫地挺身而出，球队在防守端非常出色，大家都做得很好。」

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