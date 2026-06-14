世界杯2026｜德国首战斗库拉索 40岁门神纽亚将正选上阵

德国周日（14日）深夜将迎今届世界杯首战，将会迎战首闯世界杯的库拉索，主教练拿格斯文出席赛前记者会，受访时透露门神纽亚将以正选上阵，相隔近2年再次为德国队上阵。

丹尼斯乌达夫受访亦大赞纽亚是史上最优秀的守门员之一。AFP

主教练拿格斯文指纽亚将在首场以正选上阵。AFP

纽亚相隔2年再代表德国上阵。AFP

纽亚相隔2年再代表德国上阵

德国上2届世界杯都表现未如理想，连续2届小组赛出局，今届力争突破重回淘汰赛，德国周六进行赛前训练和访问，主教练拿格斯文透露首战正选人选，并指纽亚将在首场以正选上阵：「所有球员现在都十分健康，另外纽亚将会正选上阵。」意味着这位40岁门将纽亚将会相隔2年再为德国队上阵。

实际上纽亚曾在2年前在欧国杯后宣布退出国家队，但随后在德国公布大名单时，这位功勋门将再次受到国家队重召，前锋丹尼斯乌达夫受访亦大赞这位曾助德国夺得2014世界杯冠军的传奇门神：「他是史上最优秀的守门员之一，同时也是个非常沉稳的人。和他交谈时，你能感受到他丰富的经验和对足球的深刻理解。」