备受期待的巴西周日(13日)于美加墨世界杯首次亮相，发挥平平下在C组首轮1:1赛和摩洛哥。经验丰富见惯江湖的森巴教练安察洛堤，赛后没有恐慌，冷静地表示摩洛哥实力强劲，首场得1分是可以接受的局面。同时他提醒不会靠一场比赛赢得世界杯，叫大家无需担心。

巴西连续21届首场世杯不败

巴西今场于先失一球的情况下，靠锋将云尼斯奥斯祖利亚的入球扳平，赛和1:1完场。该队今场表现平平，从统计数据可以反映，全场13次射门比摩洛哥少一次，入球机会亦以1:2落后，只是把握能力较好而取得1分。不过他们成功延续在世杯首轮比赛不败的走势，已连续21届决赛周首场有分落袋。

老江湖安察洛堤赛后冷静轻松

执教生涯长达31年、合共赢得31个冠军的老江湖安察洛堤，赛后仍轻松冷静：「考虑到摩洛哥是一支优秀的球队，十分难缠的对手，赛果在意料之中。我满意这个赛果，当然球队本身想期待一个更好的开局。」这名意大利籍教头续指球队在防守转换时给予对手太多推进的机会，未能好好控制比赛节奏，需要改善。

安帅：我满意和局得1分!

巴西余下两场分组对手是海地和苏格兰，实力比摩洛哥逊色，出线形势仍然乐观，安帅亦叫大家不要担心：「世杯并非一场比赛就赢到，我们要专注在下一场比赛。」