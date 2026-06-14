Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│巴西和波安察洛堤轻松冷静 接受1分：世杯唔系一场就赢到！

足球世界
更新时间：11:09 2026-06-14 HKT
发布时间：11:09 2026-06-14 HKT

备受期待的巴西周日(13日)于美加墨世界杯首次亮相，发挥平平下在C组首轮1:1赛和摩洛哥。经验丰富见惯江湖的森巴教练安察洛堤，赛后没有恐慌，冷静地表示摩洛哥实力强劲，首场得1分是可以接受的局面。同时他提醒不会靠一场比赛赢得世界杯，叫大家无需担心。

巴西连续21届首场世杯不败

巴西今场于先失一球的情况下，靠锋将云尼斯奥斯祖利亚的入球扳平，赛和1:1完场。该队今场表现平平，从统计数据可以反映，全场13次射门比摩洛哥少一次，入球机会亦以1:2落后，只是把握能力较好而取得1分。不过他们成功延续在世杯首轮比赛不败的走势，已连续21届决赛周首场有分落袋。

老江湖安察洛堤赛后冷静轻松

执教生涯长达31年、合共赢得31个冠军的老江湖安察洛堤，赛后仍轻松冷静：「考虑到摩洛哥是一支优秀的球队，十分难缠的对手，赛果在意料之中。我满意这个赛果，当然球队本身想期待一个更好的开局。」这名意大利籍教头续指球队在防守转换时给予对手太多推进的机会，未能好好控制比赛节奏，需要改善。

安帅：我满意和局得1分!

巴西余下两场分组对手是海地和苏格兰，实力比摩洛哥逊色，出线形势仍然乐观，安帅亦叫大家不要担心：「世杯并非一场比赛就赢到，我们要专注在下一场比赛。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
22小时前
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
12小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
影视圈
16小时前
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
投资理财
5小时前
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
2026-06-13 07:00 HKT
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
影视圈
15小时前
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
社会
17小时前
班德礼左前臂骨折，今季余下时间都无法上阵。
马场浮世绘│班德礼骨折提早唞暑
马圈快讯
15小时前