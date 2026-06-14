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世界杯2026｜云尼斯奥斯关键扳平 巴西1:1赛和摩洛哥

足球世界
更新时间：09:02 2026-06-14 HKT
发布时间：09:02 2026-06-14 HKT

世界杯C组首战便以「强强对决」打开序幕，由巴西对上摩洛哥，2支队伍都被视为出线大热，今场胜负亦将直接影响出线形势，摩洛哥早段凭沙巴利先开记录，但巴西凭云尼斯奥斯攻入关键一球，最终以1:1赛和作结。

摩洛哥早段凭沙巴利先开记录。AFP
摩洛哥早段凭沙巴利先开记录。AFP
沙巴利接应巴谦戴亚斯一球直传，引出巴西门将艾利臣比加出营后冷静笠射破网。AFP
沙巴利接应巴谦戴亚斯一球直传，引出巴西门将艾利臣比加出营后冷静笠射破网。AFP

绞肉机大战！ 巴西战平摩洛哥

五届世界杯冠军「森巴军团」今届在换帅安察洛堤首次征战世界杯，但今场万众期待入选的尼马因伤仍未能上阵，而摩洛哥作为上届殿军亦同样不容小觑，而今场亦打得相当紧凑，上半场早段摩洛哥控球率亦较为占优，21分钟就凭一次反击，由沙巴利接应巴谦戴亚斯一球直传，引出巴西门将艾利臣比加出营后冷静笠射破网，但领先并未维持多久，32分钟巴西就凭云尼斯奥斯左路个人突破后窄角度烫射扳平，以1:1返回更衣室。

云尼斯奥斯攻入关键一球扳平。AFP
云尼斯奥斯攻入关键一球扳平。AFP

易边后安察洛堤换人求变见成效，巴西攻势明显增加，但始终未能再开记录，到下半场后段双方攻势亦明显放缓，最终亦以1:1战平作结。

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