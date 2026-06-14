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世界杯2026｜欧联胜负带入法国队 麦巴比谈沙列巴与PSG帮 「安慰一人较易」

足球世界
更新时间：07:36 2026-06-14 HKT
发布时间：07:36 2026-06-14 HKT

巴黎圣日耳门于欧联决赛击败阿仙奴，这场决战的胜负情绪带到法国国家队。麦巴比透露落败的阿仙奴守将威廉沙列巴，需要在一众夺冠的PSG队友间平衡复杂情绪。

沙列巴因伤继续缺席操练，令人担心他能够赶及复出分组赛首战斗塞内加尔。除了身体伤势，沙列巴在法国国家队大军还要面对心理上的挑战。

「深知欧联决赛饮恨滋味」

麦巴比透露法国更衣室目前的气氛正面，谈到沙列巴「独力面对」PSG众将，麦巴比表示：「我很快便向我的PSG队友送上祝贺。要安慰1名在欧联落败的队友（沙列巴），总比安慰5名队友容易。他们所取得的成就非常出色。我知道欧联决赛饮恨是什么感受，因此我们都尝试安慰沙列巴。更衣室气氛很好，现在我们专注于自己的目标，那就是世界杯。」

法国大军星光熠熠。路透社
法国大军星光熠熠。路透社
麦巴比指全队都尝试安慰沙列巴。路透社
麦巴比指全队都尝试安慰沙列巴。路透社
法国首战斗塞内加尔。路透社
法国首战斗塞内加尔。路透社

离高路斯纪录差4球

至于麦巴比，他在过去两届世界杯已攻入12球，距离纪录保持者、德国名宿高路斯仅差4球，但他坚持个人荣誉并非首要考虑：「能够跻身顶级射手名单当然很好，不过我不太确定这是否公平，因为他们都比我年长。我很幸运能够参加两届世界杯，并且走得很远，同时有不错的表现。当然，我希望继续创造历史，但我最希望的是带着世界杯返回法国。」他强调自己的体能没有问题，状态正处巅峰，将可以出尽全力为法国争冠。

法国于今届美加墨世界杯位处I组，先后将与塞内加尔、伊拉克和挪威交锋。

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