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世界杯2026｜伊朗4人上诉得直获准入境美国 加纳促加拿大重新考虑柏迪签证

足球世界
更新时间：06:37 2026-06-14 HKT
发布时间：06:37 2026-06-14 HKT

伊朗世界杯代表团就被拒美国签证一事上诉，其中4人上诉得直，但仍有11名成员无法随队入境美国。至于加纳则促请加拿大重新考虑汤马士柏迪的签证申请。

伊朗足总主席泰基续被拒入境

伊朗上周指摘美国拒绝向部分职员发出签证，该国足总这些职员「不可或缺」。伊朗最初遭美国拒绝入境的成员有15人，其中10人在抵达墨西哥后提交了新的签证申请，其中4人上诉成功，获发签证者包括1名担任分析师的技术团队成员及2名FIFA部门官员。其余6人的上诉再度遭拒，包括伊朗足总主席泰基（Mehdi Taj）。

伊朗的3场分组赛均在美国举行，先于6月15日在洛杉矶斗新西兰，展开世界杯之旅，之后在同一城市斗比利时，最后于西雅图斗埃及。

柏迪被加拿大拒绝入境。路透社
柏迪被加拿大拒绝入境。路透社
柏迪否认指控。路透社
柏迪否认指控。路透社
伊朗代表团多名成员被拒入境美国。路透社
伊朗代表团多名成员被拒入境美国。路透社
伊朗正在墨西哥备战。路透社
伊朗正在墨西哥备战。路透社

加纳外交部：加拿大决定极不公平

另外，加纳政府就中场汤马士柏迪被拒入境加拿大一事，呼吁对方重新审视。柏迪目前在英国面对强奸及性侵官司，他已经否认所以控罪，案件目前仍在审理阶段，未有裁决。

加纳外交部发表声明，就拒绝他入境的决定呼吁进行审查，形容有关决定「蛮横且极不公平」：「加纳尊重加拿大执行移民法律的主权权利，但认为在未有司法裁决的情况下，单凭未经证实的指控作出相关决定，令人质疑其公平性。」

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