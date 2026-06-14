世界杯2026｜FIFA要求埃及改波衫设计 须弃印非洲杯7粒星

埃及自2018年后重返世界杯，但球衣未能将七届非洲国家杯冠军印上。埃及足总表示经国际足总提醒，世界杯期间球衣上的星星，只能用于纪念世界杯冠军。

赛事期间星星只能纪念世杯冠军

埃及球衣在徽章上印有7粒星星，用以纪念7次非洲国家杯的胜利。而一般来说，在球衣上印上星星以纪念历史荣誉，由各国家队自行决定，不同的国家足总对相关规定有各自的诠释。然而，FIFA坚持在世界杯期间，球衣上的星星只能用于纪念世界杯冠军。

埃及在世界杯前的友谊赛，仍然穿着印有七粒星的波衫。路透社

世界杯期间，球衣的星星只能用以纪念世界杯冠军。路透社

「属常规步骤」

埃及足总传媒主任向ESPN表示：「这是例行程序，FIFA于4个月前已就世界杯期间不得在国家队球衣上，展示非洲国家杯星星的问题通知我们。这只是常规步骤，我们早已预料到这一点，并提前做好了充分准备。」埃及在今届美加墨世界杯位处G组，分组赛首战将硬撼比利时，之后再斗新西兰和伊朗。

乌拉圭是唯一例外

这项规定的唯一例外是乌拉圭，这支两届世界杯冠军获准印上4颗星星；除了分别代表1930年和1950年的世界杯冠军，另外两颗则是代表1924年和1928年的奥运金牌，两届奥运均由FIFA主办。