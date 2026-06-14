Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜瑞士26次攻门屡失机 卡塔尔94分钟扳平取队史第一分

足球世界
更新时间：05:18 2026-06-14 HKT
发布时间：05:18 2026-06-14 HKT

美加墨世界杯第3个比赛日，B组的瑞士全场狂攻下，大部分时间只以一球领先，最终被卡塔尔于94分钟扳平1：1完场。卡塔尔取得队史于世界杯的第一分。

瑞士全场占得主动，早段已经有不少黄金机会，包括6分钟把握卡塔尔一次后防误会，瑞士于中圈附近截得皮球，但丹尼杜耶的射门被卡塔尔门将阿般拿达扑出。10分钟，丹尼杜耶再有机会，但他接应左路传中无人看管下起脚高出。

高基希94分钟为卡塔尔扳平。路透社
高基希94分钟为卡塔尔扳平。路透社
卡塔尔取得队史于世界杯第一分。路透社
卡塔尔取得队史于世界杯第一分。路透社

瑞士17分钟入12码领先

瑞士于13分钟获得12码，费奥拿接应二传楔前，卡塔尔门将阿般拿达出迎慢一步，将对方扑跌，球证直指12码点；《ITV》旁述一度认为费奥拿越位在先，但经VAR检查后12码判决维持。瑞士由比列安保路操刀极刑，门将捉错路下入网，瑞士于17分钟打开纪录，半场领先1：0。

卡塔尔全场处于劣势，上半场43分钟艾美臣祖利亚的射门算是较为近磅，但被瑞士门将高布尔扑出底线。下半场瑞士继续狂攻，但75分钟鲁宾华加斯的单刀被扑出，转个头到比列安保路有单刀机会，但他的射门虽然过到门将，但仅仅斜出。

瑞士全场26次攻门

瑞士全场26次攻门，但迟迟未能拉开比数，最终付出代价。卡塔尔于94分钟凭高基希接应左路传中，力压敌军守将头槌攻门破网，为卡塔尔扳平1：1完场，取得队史世界杯的第一分。

最Hit
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
8小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
21小时前
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶
影视圈
12小时前
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
17小时前
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3
影视圈
10小时前
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤，扬言「20元麻辣烫」拿下中国女子，西安女教师被标签Easy Girl辱华。
英网红RiskyRegg偷拍惹公愤｜「20元麻辣烫」追到西安女教师 涉辱华标签Easy Girl
即时中国
23小时前
01:24
KOL女实习医生被捕｜Angel今午获准保释候查 七月上旬报到
突发
13小时前
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
中移动6.17起禁香港SIM卡内地激活 方保侨料配合堵塞内地人「翻墙」漏洞
社会
12小时前
班德礼左前臂骨折，今季余下时间都无法上阵。
马场浮世绘│班德礼骨折提早唞暑
马圈快讯
11小时前
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
「呃钱党」冒同事WhatsApp借钱 港女秒识破 教科书式神对答曝光 网民爆笑发现：转数快变「转速快」｜Juicy叮
时事热话
14小时前