世界杯2026｜瑞士26次攻门屡失机 卡塔尔94分钟扳平取队史第一分

美加墨世界杯第3个比赛日，B组的瑞士全场狂攻下，大部分时间只以一球领先，最终被卡塔尔于94分钟扳平1：1完场。卡塔尔取得队史于世界杯的第一分。

瑞士全场占得主动，早段已经有不少黄金机会，包括6分钟把握卡塔尔一次后防误会，瑞士于中圈附近截得皮球，但丹尼杜耶的射门被卡塔尔门将阿般拿达扑出。10分钟，丹尼杜耶再有机会，但他接应左路传中无人看管下起脚高出。

高基希94分钟为卡塔尔扳平。路透社

卡塔尔取得队史于世界杯第一分。路透社

瑞士17分钟入12码领先

瑞士于13分钟获得12码，费奥拿接应二传楔前，卡塔尔门将阿般拿达出迎慢一步，将对方扑跌，球证直指12码点；《ITV》旁述一度认为费奥拿越位在先，但经VAR检查后12码判决维持。瑞士由比列安保路操刀极刑，门将捉错路下入网，瑞士于17分钟打开纪录，半场领先1：0。

卡塔尔全场处于劣势，上半场43分钟艾美臣祖利亚的射门算是较为近磅，但被瑞士门将高布尔扑出底线。下半场瑞士继续狂攻，但75分钟鲁宾华加斯的单刀被扑出，转个头到比列安保路有单刀机会，但他的射门虽然过到门将，但仅仅斜出。

瑞士全场26次攻门

瑞士全场26次攻门，但迟迟未能拉开比数，最终付出代价。卡塔尔于94分钟凭高基希接应左路传中，力压敌军守将头槌攻门破网，为卡塔尔扳平1：1完场，取得队史世界杯的第一分。