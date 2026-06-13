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英超│摩连奴要求皇马抢马迪奥斯费南迪斯 曼联拒出价高过8500万镑

足球世界
更新时间：18:41 2026-06-13 HKT
发布时间：18:41 2026-06-13 HKT

摩连奴未正式上任成为皇家马德里主教练，要开出一张买人名单让准东家引援，继接近签下回复自由身的葡萄牙同乡贝拿度施华后，据报他点名要求球会签下另一位葡军球员、韦斯咸的马迪奥斯费南迪斯(Mateus Fernandes，简称M费)。曼联亦一直希望得到此子，面对皇马加入抢人他们不会提价，消息指红魔只会以8500万镑或以下的价位签入他。

摩连奴希望皇马签下M费

意大利转会专定罗马诺透露，皇马对马迪奥斯费南迪斯有真正的兴趣，皆因他是摩连奴引援名单内其中一个指名要得到的名球员。M费能攻擅守，拦截、组织、传送和后上入球能力不俗，狂人看中他多面手的角色，希望得到他。韦斯咸目前为他标价8500万镑，但由于皇马阵中有多位中场球员，他们要卖人腾出空位和资金，才能签下M费。

曼联一直接触 拒高价签人

而M费一直是曼联的收购目标，球会代表正与其经理人谈判，讨论个人条款。红魔同时亦与韦斯咸直接联系，商讨转会费的问题，但曼联认为铁锤帮的8500万镑标价过高，就算银色舰队加入战团都拒绝高价签下他，希望降低转会费用，透过一些附加条款和浮动奖金，来弥补差价。

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