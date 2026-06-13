世界杯2026│巴西延续中坚做队长传统 马昆奴斯领军明早出战

巴西在香港时间明早(14日)6时于美加墨世界杯亮相，在C组首轮对摩洛哥。森巴军团26人大军名单中，有11人年过30岁，多人都有丰富国际赛经验，当中效力巴黎圣日耳门的中坚马昆奴斯哥利亚(Marquinhos)将以队长身份领军出战，中场卡斯米路(Casemiro)就是球队副队长。

马昆奴斯成为队长 卡斯米路任副队长

今届世杯巴西有多位经验丰富的老将，大部份集中在中后场，3位门将都年过30岁，8名守将有5人已过而立之年，中场亦有卡斯米路和法宾奴泰华利斯两位老将，前线则有回归的尼马。多位老将在阵，巴西队长臂章争持激烈，安察洛堤早前宣布26人大军名单时，同时公布委任拥有105顶喼帽的马昆奴斯为球队今届赛事队长，2011年起入选森巴大军的中场卡斯米路，就是副队长。

连续5届世杯由中坚任队长

而曾出任巴西队长多时的尼马，阔别国际赛近3年在今次决赛周才重返回家队，所以未能取得队长臂章。值得一提，巴西过去3届世界杯的队长都是堤亚高施华(Thiago Silva)，10世杯的队长就是卢斯奥(Lucio)，今届延续由中坚出任队长的传统。