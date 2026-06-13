世界杯2026｜挪威整装待发出击 夏兰特用《挪威的森林》预热
更新时间：15:46 2026-06-13 HKT
发布时间：15:46 2026-06-13 HKT
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挪威今届相隔28年再闯世界杯决赛周，大军亦准备就绪力争直闯入淘汰赛，阵中神锋艾宁夏兰特最近亦动作多多，除了早前担任「王老吉」代言人拍摄搞怪广告外，近日更在抖音连发2文配上伍佰名曲《挪威的森林》，算是间接为球队应援。
夏兰特发文配《挪威的森林》曲线为球队打气
效力曼城的挪威前锋夏兰特，今届美加墨世界杯首次代表国家队，早前他亦成为王老吉的代言人，除了拍摄造型照外，更用打气歌《Haaland Song》翻拍成搞怪广告，一度成为网络热话。
近期「魔人」再有新搞作，一连2日在抖音发文，先用一段自己身穿挪威队服打坐的影片，配文坐等上场，重点是搭配了歌手伍佰的名曲《挪威的森林》作为配乐成一段热话，怎料今日夏兰特再出招，再发文配同一歌曲，配文指「我好喜欢这首歌」，亦算是曲线为挪威出战前预热。
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