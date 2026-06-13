世界杯2026预告｜巴西登场迎击摩洛哥 首现「午餐波」澳洲硬撼土耳其

美加墨世界杯明日（周日）上演多场激战！对于香港球迷而言，明日的赛程可谓「由朝睇到晏」，除了有「森巴兵团」巴西于清晨强势登场外，中午时分更迎来今届首场「午餐波」，由澳洲大战土耳其，球迷大可一边食晏一边睇好波！

卡塔尔 vs 瑞士 NOW616/618台周日凌晨3:00直播

明日凌晨3点率先上演B组赛事，由亚洲代表卡塔尔迎战瑞士。瑞士在欧洲球坛或许未算最顶尖的豪门，但在今届B组四队之中，整体实力却被外界视为「超班」分子。球队阵中有老而弥坚的中场大将格列沙加（Granit Xhaka）坐镇把关，凭借其丰富的大赛经验，今仗面对同组实力相对较弱的卡塔尔，牌面上无疑占尽优势，被睇高一线有望顺利敲响胜鼓。

回顾外围赛阶段，瑞士以4胜2和的不败战绩轻松晋级，当中面对另一支决赛周队伍瑞典，更分别以2:0及4:1击败对手，场面上尽显优势，足证其实力之强。值得一提的是，他们仅在锁定出线资格后，才在最后两仗各失一球，防守数据在全欧洲仅次于英格兰，后防表现相当稳健。

反观卡塔尔，上届作为主办国却尴尬地成为世杯史上首支「零分出局」的东道主。虽然球队今届成功从亚洲区突围而出，表现已算有所交代，但整体足球水平与欧洲劲旅仍有明显距离。今仗面对攻守兼备的瑞士，卡塔尔预料将面临一场苦战，若能稳住防线避免大败，已算是不俗的结果。

巴西 vs 摩洛哥 NOW616/618台周日早上6:00直播

明晨的焦点之战，无疑是五届盟主巴西闪耀登场。这支南美劲旅近期状态大勇，录得三连胜兼狂轰11球，已蜕变成一支效率与技术兼备的争标黑马。阵中以效率见称的翼锋拉芬夏比洛尼近期著火，今仗势必领军强攻对手。

对手摩洛哥虽然早前补上成为非洲国家杯盟主（原对手因争议被褫夺资格），加上是上届世杯殿军，防守组织一向严密；但面对星光熠熠、个人质素极高的巴西，牌面上无疑以森巴兵团占优。摩洛哥今仗若要保住不失，其防线将面临极大考验，预计会以稳守突击与巴西周旋。

海地 vs 苏格兰 NOW616/618台周日早上9:00直播

早上9点开波的赛事是名副其实的「早餐波」。海地自1974年西德世界杯后，时隔52年终于重返最高舞台，他们克服国内动荡及归化球员默契不足的困难，成功从中北美洲外围赛突围，球队今仗绝对是轻装上阵，心态相对放松。

另一边厢，苏格兰亦是时隔28年（上一次为1998年法国世界杯）重返世杯决赛周。面对同组实力相对较弱的海地，苏格兰视今仗为必须拿下的「保底三分」。对他们而言，这是一场不容有失的揭幕战，战意毋庸置疑。

澳洲 vs 土耳其 NOW616/618台周日早上12:00直播

来到中午12点，香港球迷迎来今届极少见的第一场「午餐波」，由两支「归来者」合演激战。「袋鼠军团」澳洲自2006年起连续第六届参赛，上届更成功杀入16强。铁血中坚出身的主帅普波域治（Tony Popovic）自接手后，为球队注入了严密的防守纪律与强悍的身体对抗能力。

至于「星月军团」土耳其则是时隔24年重返世杯舞台，球迷对他们最深的印象，莫过于2002年日韩世杯勇夺季军的辉煌历史。身处整体实力最平均的D组（同组有东道主美国及巴拉圭），任何一场胜负都将直接左右出线形势。两军阔别世杯胜利多时，今仗对赢波的渴望不相伯仲，预料将是一场拳拳到肉的五五波。

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世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。