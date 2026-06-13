世界杯2026│巴西明早亮相斗摩洛哥 正选11人曝光根夏任正选 尼马受伤倦勤

巴西明早(14日)将会于美加墨世界杯亮相，在C组首轮对摩洛哥。今场是名帅安察洛堤(Carlo Ancelotti)接手森巴兵团后，首场国际大赛，据报他已决定好正选名单，当中最具悬念的前锋位置，将会给予效力曼联的马菲奥斯根夏(Matheus Cunha)，力压安迪历(Endrick)担正，而星将尼马(Neymar)因小腿伤患未瘉料不会披甲。(Now618、616台周日早上6:00直播)

根夏力压安迪历做箭头

安察洛堤去年5月接手巴西国家队，经过逾一年的磨合和试炼下，今场迎来首个世界大赛的考验。西班牙《马卡报》透露，安帅已确定了香港时间明早(14日)6时对摩洛哥的正选阵容，当中最具悬念的前锋位置，将由马菲奥斯根夏担任。消息人士透露，鉴于摩洛哥边线冲击力极强，安察洛堤首要考虑前场拦截和逼抢能力，所以希望派遣一位能够回彻到左翼协助云尼斯奥斯祖利亚防守的中锋，这角色就交由根夏担任，此子比起另外两位前锋安迪历和伊戈泰亚高更具防守性，逼抢能力亦更强。

主动逼抢得到安察洛堤青睐

而安帅将会排出4231阵式，根夏身后3人，将会是拉芬夏比洛尼、云尼斯奥斯和雷斯轩历基，后两人分任左右翼，拉芬夏就移入中路踢进攻中场。双防守中场就由卡斯米路和般奴古马雷斯出任，后防4人组分别是丹尼路雷斯、加比尔马加希斯、马昆奴斯哥利亚和阿历斯辛度，门将就是艾利臣比加。

巴西世杯首轮预计正选阵容(4231)

艾利臣比加

丹尼路雷斯 加比尔马加希斯 马昆奴斯哥利亚 阿历斯辛度

卡斯米路 般奴古马雷斯

雷斯轩历基 拉芬夏比洛尼 云尼斯奥斯祖利亚

马菲奥斯根夏