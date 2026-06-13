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世界杯2026｜美国主场响头炮 洛杉矶变荷里活红地毡 碧咸孖汤告鲁斯睇波 网红IShowSpeed激动险翻栏

足球世界
更新时间：14:05 2026-06-13 HKT
发布时间：14:05 2026-06-13 HKT

美加墨世界杯踏入第二个比赛日，继墨西哥与加拿大后，另一东道主美国亦正式登场！美国坐镇洛杉矶球场迎战巴拉圭，最终兵不血刃以4:1大胜对手，顺利打响头炮。不过，这场比赛的焦点不仅在绿茵场上，观众席更是星光熠熠，荷里活巨星、各界名人云集，阵容堪比奥斯卡颁奖礼！

SoFi体育场易名 迎逾7万球迷

美国队今仗的主场大有来头。这座可容纳70,492名观众的顶级场馆原名为SoFi体育场（SoFi Stadium），但碍于国际足协对非官方赞助商的严格规定，世杯期间暂时易名为「洛杉矶球场」（Los Angeles Stadium）。该场馆今届将举办8场赛事，而美国男足这场万众瞩目的首战正是其中之一。

碧咸亲民派签名 里安纳度低调现身

美国队首战交出足金霸气，一众入场观战的名人亦睇得相当投入。透过转播镜头可见，看台上星光熠熠：刚结束香港行的「万人迷」碧咸（David Beckham），偕同爱妻维多利亚（Victoria Beckham）及荷里活巨星汤告鲁斯（Tom Cruise）齐齐现身看台，碧咸更亲民地为球迷签名及打招呼；影帝里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）则戴上棒球帽低调观赛。

碧咸（右）及汤告鲁斯（左）耐心为球迷签名。路透社
碧咸（右）及汤告鲁斯（左）耐心为球迷签名。路透社
碧咸（右）及汤告鲁斯（左）现场观赛。AFP
碧咸（右）及汤告鲁斯（左）现场观赛。AFP
碧咸（中），偕同爱妻维多利亚（右）及荷里活巨星汤告鲁斯（左）。AP
碧咸（中），偕同爱妻维多利亚（右）及荷里活巨星汤告鲁斯（左）。AP
影帝里安纳度狄卡比奥（左）戴上棒球帽低调观赛。X截图
影帝里安纳度狄卡比奥（左）戴上棒球帽低调观赛。X截图

此外，前世界首富比尔盖茨（Bill Gates）、NBA名宿「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），以及人气歌手Justin Bieber与爱妻Hailey Bieber亦是座上客，场面热闹。

前世界首富比尔盖茨。X截图
前世界首富比尔盖茨。X截图
NBA名宿「天勾」渣巴（左）现场观赛。X截图
NBA名宿「天勾」渣巴（左）现场观赛。X截图
人气歌手Justin Bieber（右）与爱妻Hailey Bieber（中）。X截图
人气歌手Justin Bieber（右）与爱妻Hailey Bieber（中）。X截图

安雅著阿根廷波衫踩场 IShowSpeed开Live险暴走

除了超强星阵，看台上亦有不少有趣画面。人气女星安雅泰莱祖儿（Anya Taylor-Joy）身穿阿根廷波衫「踩场」观赛；而刚在开幕礼完成表演的天后Katy Perry，亦火速回到看台，与男友、加拿大前总理杜鲁多（Justin Trudeau）拍拖睇波。

不过，全场最「抢Fo」的莫过于刚入选「2026年体育界最具影响力百大人物」的超级网红IShowSpeed。他在看台上一边开Live一边激情观战，当美国队取得1:0领先时，这位疯狂球迷激动得几乎要跨越栏杆冲入场内，幸好及时被身旁的安保人员拉住，搞笑画面随即在网上疯传，成为今场赛事的另一热话。

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