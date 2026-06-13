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世界杯2026│葡萄牙出发前往美国 C朗型格领军：带数百万葡萄牙人力量出征!

足球世界
更新时间：11:11 2026-06-13 HKT
发布时间：11:11 2026-06-13 HKT

葡萄牙国家队周五(12日)出发前往美国，下周三将在美加墨世界杯首次亮相，在K组首轮对刚果民主共和国。大军统一穿上灰蓝色的西装外套出发，戴上太阳眼镜的队长C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)型格抢眼，他在社交媒体上载球队出发的图辑，并发文「带着数百万葡萄牙人民的力量出发」!

葡军出发 C朗型格领军

周三友赛主场2:1击败尼日利亚后，葡萄牙大军休息一天，周五出发前往美国，参加美加墨世界杯。26名球员统一穿上灰蓝色西装外套，配衬深蓝色圆领T恤，这套半正式休闲装十分醒目。戴上太阳眼镜的C朗拿度双手插袋接受记者访问后，再率领大军登机出发，尽展型格一面。这名41岁巨星更踌躇满志道：「带着数百万葡萄牙人民的力量，我们出发了。感谢大家与我们同在。」

下周三首轮对刚果民主共和国

葡军在世杯被编入K组，同组对手有刚果民主共和国、乌兹别克和哥伦比亚，首轮比赛于下周三(17日)，先面对刚果民主共和国。

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