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世界杯2026｜美国开幕礼星光熠𦒉 LISA、Katy Perry齐献唱

足球世界
更新时间：09:11 2026-06-13 HKT
发布时间：09:11 2026-06-13 HKT

美加墨世界杯周六（13日）到美国正式开波，同样地当地亦设开幕典礼，表现嘉宾星光熠熠，有美国天后Katy Perry和BLACKPINK泰国成员LISA等巨星献唱，亦云集来自不同国家的歌手展现出美国当地的文化多元。

LISA亮相世界杯美国开幕礼

今届世界杯由美国、墨西哥和加拿大合办，三地在首场赛事亦设开幕礼，早前墨西哥和加拿大亦已先后踢完首战，周六轮到美国在洛杉矶球场压轴开踢，开幕礼表现阵容亦星光熠𦒉，分别有韩国女团BLACKPINK成员LISA、美国Hip Hop歌手Future之外，亦向一众来自不同国家的歌手如南非歌手Tyla、尼日尼亚歌手Rema、巴西歌手Anitta等一同献唱，压辅有美国乐坛天后Katy Perry为今届赛事揭开序幕。

据FIFA主席恩芬天奴指出，美国的开幕礼表演阵容展现出美国的多样文化及众多海外侨民的活力外，亦突显出美国在文化领域和音乐上对世界的深远影响，亦代表了音乐连结民众的力量。
 

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