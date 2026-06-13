世界杯2026｜南韩斗捷克现大量空凳 FIFA澄清：球迷尚未入座

美加墨世界杯的票价一直引来质疑，在A组南韩斗捷克一役，观众席被拍到出现大量空凳。国际足协（FIFA）特别发出声明澄清，指当日近乎满座，出现空櫈是因为部份球迷仍未入座。

球场可容纳4.6万人 44,985人入场

南韩以2：1反胜捷克一役，在墨西哥瓜达拉哈拉的亚克朗球场上演，根据该球场最多可容纳46,000人；FIFA宣布南韩斗捷克一役的入场人数为44,985人，引发外界质疑指FIFA夸大入场人数。

南韩反胜捷克。路透社

南韩斗捷克一度被拍到大量空凳。路透社

南韩球迷热烈为球队打气。路透社

现场公布有44,985人入场。路透社

FIFA特别发出声明澄清：「官方入场人数是根据已扫描门票，以及身处球场范围内的观众数目，而非对赛事任何特定时刻座位占用情况的目测评估。FIFA与球场管理机构及票务团队紧密合作，确保所有公布数字均基于经核实的运营数据。请注意，在昨晚瓜达拉哈拉的赛事中，部分持票球迷被见到站在通道内，而非全程留在其指定座位上。」FIFA同时发布了一张显示球场大致坐满的图片。

美加墨世界杯门票价格和供应一直波动，多个平台上仍有数以千计的票源。《BBC》的报道发现，涉及小国的赛事门票，目前在FIFA自家的转售网站及二手票务平台上，均以低于票面价值的价格出售。另外，交通和酒店费用亦大幅上涨，令外界质疑球迷正因此被迫放弃亲赴赛事的机会。