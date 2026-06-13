Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜南韩斗捷克现大量空凳 FIFA澄清：球迷尚未入座

足球世界
更新时间：07:30 2026-06-13 HKT
发布时间：07:30 2026-06-13 HKT

美加墨世界杯的票价一直引来质疑，在A组南韩斗捷克一役，观众席被拍到出现大量空凳。国际足协（FIFA）特别发出声明澄清，指当日近乎满座，出现空櫈是因为部份球迷仍未入座。

球场可容纳4.6万人 44,985人入场

南韩以2：1反胜捷克一役，在墨西哥瓜达拉哈拉的亚克朗球场上演，根据该球场最多可容纳46,000人；FIFA宣布南韩斗捷克一役的入场人数为44,985人，引发外界质疑指FIFA夸大入场人数。

南韩反胜捷克。路透社
南韩反胜捷克。路透社
南韩斗捷克一度被拍到大量空凳。路透社
南韩斗捷克一度被拍到大量空凳。路透社
南韩球迷热烈为球队打气。路透社
南韩球迷热烈为球队打气。路透社
现场公布有44,985人入场。路透社
现场公布有44,985人入场。路透社

FIFA特别发出声明澄清：「官方入场人数是根据已扫描门票，以及身处球场范围内的观众数目，而非对赛事任何特定时刻座位占用情况的目测评估。FIFA与球场管理机构及票务团队紧密合作，确保所有公布数字均基于经核实的运营数据。请注意，在昨晚瓜达拉哈拉的赛事中，部分持票球迷被见到站在通道内，而非全程留在其指定座位上。」FIFA同时发布了一张显示球场大致坐满的图片。

美加墨世界杯门票价格和供应一直波动，多个平台上仍有数以千计的票源。《BBC》的报道发现，涉及小国的赛事门票，目前在FIFA自家的转售网站及二手票务平台上，均以低于票面价值的价格出售。另外，交通和酒店费用亦大幅上涨，令外界质疑球迷正因此被迫放弃亲赴赛事的机会。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
01:46
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
社会
9小时前
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
01:54
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
影视圈
15小时前
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
即时中国
15小时前
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT
陈敏儿离世丨圈中好友悲痛悼念 贾思乐盼天家一家团聚 江欣燕闻死讯感愕然忆半年前聚会
陈敏儿离世丨圈中好友悲痛悼念 贾思乐盼天家一家团聚 江欣燕闻死讯感愕然忆半年前聚会
影视圈
12小时前
陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照
01:54
陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照
影视圈
14小时前
陈敏儿离世丨与廖启智育三子 幼子血癌早夭 长子廖文哲与次子廖文信投身音乐及幕后工作
陈敏儿离世丨与廖启智育三子 幼子血癌早夭 长子廖文哲与次子廖文信投身音乐及幕后工作
影视圈
13小时前
马场浮世绘｜麦道朗赴英担任副帅
马场浮世绘｜麦道朗赴英担任副帅
马圈快讯
11小时前
铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！$199起入手GORE-TEX风褛/雨靴/运动裤 指定货品额外7折
铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！$199起入手GORE-TEX风褛/雨靴/运动裤 指定货品额外7折
时尚购物
12小时前
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
00:29
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
即时中国
2026-06-12 07:00 HKT